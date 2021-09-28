Зеленский анонсировал новые цифровые услуги и заговорил об открытии офиса Facebook в Украине
Президент Владимир Зеленский обсудил возможность открытия в Украине офиса американской компании Facebook. Кроме того, глава государства анонсировал: перечень электронных госуслуг для граждан будет увеличен, поскольку цифровизация поставлена среди приоритетных задач.
Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщила пресс-служба офиса президента на официальном сайте. В этот день Зеленский провел видеоконференцию с главный операционный директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Ником Клеггом и ознакомил их с ключевыми достижениями Украины по диджитализации.
Эта реформа воплощается довольно быстрыми темпами, и власти планируют оцифровывать "сто процентов государственных услуг", отметил Зеленский.
Так, Украина стала первой в мире страной , в которой цифровые паспорта приравняли с бумажными. Кроме того, через приложение Дія реализовано множество других инициатив.
"У нас есть несколько амбициозных целей: это электронная таможня, это парламентские и президентские выборы, это цифровая перепись граждан Украины", – заявил президент.
Он рассказал также о планах совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.
Эта отрасль активно развивается и составляет уже 4% ВВП страны. Власти за два-три года хотят увеличить этот показатель до 10%.
Зеленский вспомнил и борьбу страны с дезинформацией РФ. В частности, было открыто Центр противодействия дезинформации, который сотрудничает с международными партнерами. Ведомство, как указал украинский лидер, помогало противостоять российскому вмешательству во время выборов в Молдове. Также в стране есть Центр кибербезопасности, который противодействует кибернетическим атакам, прежде всего со стороны России.
Зеленский пригласил представителей Facebook прилететь в Киев и 29 ноября посетить "Дія. Саммит". Такой шаг стал бы "очень хорошим сигналом" и серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине, отметил президент.
Он предложил рассмотреть возможность открытия офиса Facebook в Украине. Также поднималась тема появления в стране R&D-центра компании.
Со своей стороны Сэндберг заявила: Facebook стремится предоставлять украинским пользователям "лучшие услуги и поддержку". К примеру, недавно соцсеть запустила в стране сервис AMBER Alert, что должно помочь в поисках пропавших детей.
"Мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", – сказала представительница компании.
Вице-президент Facebook Клегг сообщил: благодаря оперативной работе компании было сорвано 150 операций, касающиеся распространения дезинформации о пандемии COVID-19, и прекращена деятельность 18 сетей, которые влияли на общественное мнение.
Как писал OBOZREVATEL:
23 сентября Зеленский выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН, затронув вопросы деоккупации Крыма и Донбасса, освобождения пленных из РФ, борьбы с пандемией коронавируса и др..
Так, глава украинского государства подчеркнул: ранее никто не мог подумать, что лекарства станут средством дискриминации. А начал выступление он с того, что вспомнил о покушении на своего советника Сергея Шефира.
Найти детали о речи президента и посмотреть видео можно по ссылке.