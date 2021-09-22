Facebook и Нацполиция запустят систему оповещения о пропавших детях: как будет работать сервис AMBER Alert

Украина стала 25-й страной мира, в которой заработала система AMBER Alert – оперативные оповещения о пропавших детях, которые могут находится в опасности. В нашей стране такой механизм будет работать на платформе социальной сети Facebook.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщила пресс-служба Нацполиции на официальном сайте. Ведомство занималось проектом вместе с Минцифры и в партнерстве с компанией Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко пояснил, что сервис AMBER Alert будет присылать уведомления в Facebook только тем пользователям, которые находятся в зоне поиска исчезнувшего несовершеннолетнего. В полиции надеются, что неравнодушные украинцы не будут игнорировать такие сообщения, ведь в этой ситуации ценна каждая минута.

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"Это момент объединения усилий полиции и всего Facebook-сообщества ради одной цели – спасти ребенка от возможной опасности", – отметил Клименко.

Оповещения будут включать информацию о том, при каких обстоятельствах пропал ребенок, особые приметы, фото и др.. Посты от сервиса AMBER Alert будут видны в Facebook-ленте.

Если пользователь не видел разыскиваемого, то все равно может помочь – распространив сообщение среди своих друзей и знакомых. В случае наличия информации, которая может помочь в поисках, обращаться нужно по указанным в посте телефонам или на оперативную линию полиции 102.

Добавим: название AMBER Alert пошло от имя девочки Эмбер Хагерман. В 9-летнем возрасте в штате Техас (США) ее похитили и убили. Это произошло в 1996 году. Alert же переводится как "тревога" и "оповещение".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше больше года назад бесследно исчез 23-летний украинец Владислав Щур. По версии польских правоохранителей, парень якобы прыгнул в реку и утонул, но четких доказательств этой версии у копов нет. Мать украинца считает, что польские следователи халатно отнеслись к розыску ее сына, и верит, что его найдут.