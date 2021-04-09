Зеленский, Разумков, Тимошенко – лидеры доверия среди украинцев – опрос 'Рейтинга'

Президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко возглавляют рейтинг доверия украинцев к политикам.

Таковы результаты опроса, проведенного в начале апреля Социологической группой "Рейтинг". Согласно ему Зеленскому доверяют 45% опрошенных украинцев, не доверяют – 52%.

На втором месте – Дмитрий Разумков, которому доверяют 32%, не доверяют – 35% респондентов. Третью строчку занимает Юлия Тимошенко – ей доверяют 30%, не доверяют – 68%.

Лидерами по показателю недоверия сегодня является Виктор Медведчук – 71% и премьер-министр Денис Шмыгаль – 50%.

Опрос проводился 6-7 апреля. Опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросу, если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то Зеленского на них поддержали бы 24,9% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.