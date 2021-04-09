Зеленський, Разумков, Тимошенко – лідери довіри серед українців – опитування 'Рейтингу'

Президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко очолюють рейтинг довіри українців до політиків.

Такі результати опитування, проведеного на початку квітня Соціологічною групою "Рейтинг". Відповідно до нього, Зеленському довіряють 45% опитаних українців, не довіряють – 52%.

На другому місці – Дмитро Разумков, якому довіряють 32%, не довіряють – 35% респондентів. Третю сходинку посідає Юлія Тимошенко – їй довіряють 30%, не довіряють – 68%.

Лідерами за показником недовіри сьогодні є Віктор Медведчук – 71% та прем’єр-міністр Денис Шмигаль – 50%.

Опитування проводилося 6-7 квітня. Опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з опитуванням, якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, то Зеленського на них підтримали б 24,9% з тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.