Сколько украинцев доверяют Зеленскому и кто может стать президентом: появились данные опроса

Если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то нынешнего гаранта Владимира Зеленского на них поддержали бы 24,9% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Хотя в очередной раз украинцы указали на недоверие главе государства и считают, что страна сейчас движется в неправильном направлении. Это удалось узнать благодаря исследованию относительно общественно-политических настроений населения, которое в период 6-7 апреля провела социологическая группа "Рейтинг".

Так, в президентском рейтинге после Зеленского идет Петр Порошенко – за него проголосовали бы 13,1% респондентов. Также украинцы готовы голосовать за:

"Результаты опроса показали: 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22%– в правильном, 10% не определились. По сравнению с мартом ситуация в этом показателе не изменилась", – говорится в сообщении.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет тоже Владимир Зеленский – 45% опрошенных ему доверяют, а 52% нет.

Кроме него, Дмитрию Разумкову доверяют 32%, не доверяют – 35%, а 29% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 30% и 68% нет. У Петра Порошенко – 25% доверия против 74% недоверия. Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют 59%, а 14% не знают его. Денису Шмыгалю доверяют 17%, не доверяют – 50%, почти треть опрошенных не слышали о таком. Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют – 71%, а 11% не знают его.

Отметим: этот опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0%.

Как сообщал OBOZREVATEL: