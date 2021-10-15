Здоровье ухудшается, но Саакашвили не видит другого выхода для Грузии, – Сакварелидзе

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили ухудшается с каждым днем. Но он выбрал для себя протест в виде голодовки, потому что не видит другого выхода.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 15 октября бывший заместитель генпрокурора Украины и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе. Трансляция велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Здоровье ухудшается каждый день, потому что голодовка тяжелый процесс, из которого тяжело потом выходить. Но он выбрал для себя форму такого протеста, потому что другого выхода нет. Он понимал, на что шел", – сказал он.

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В свою очередь врач Саакашвили Нико Кпишидзе уточнил, что пока ситуация под контролем медиков. Однако нехорошие изменения в состоянии рано или поздно начнутся.

Тем временем Сакварелидзе добавил, что грузины протестуют против путинизма в стране. Он также напомнил, что и Грузия, и Украина – союзники в борьбе с режимом президента страны-агрессора Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября Михеил Саакашвили был задержан у себя на родине. Третий президент Грузии был переведен в пенитенциарное заведение, в Руставскую тюрьму. Уже вечером 1 октября он объявил голодовку. Таким образом политик решил выразить протест против своего задержания.

Напомним, что Саакашвили в 2014-м объявляли в розыск на родине из-за выдвинутых обвинений по нескольким уголовным делам. Среди них, в частности: организации избиения депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили; растрата бюджетных средств; злоупотребление властью.