Зарплату полицейских могут повысить до уровня НАБУ и ГБР: в чем суть внесенного в Раду законопроекта

На сайте украинского парламента появился законопроект, целью которого является урегулировать заработные платы полицейских. Их предлагают установить на уровне десяти прожиточных минимумов – сумма составит более 24 тысяч гривен.

Речь идет о законопроекте 6506-1. Документ был зарегистрирован 6 января, авторами выступили сорок народных депутатов Украины. В настоящее время он направлен на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Предложенный парламентариями проект закона предусматривает внесение изменений в статью 94 Закона Украины "О Национальной полиции" об осовременивании размера финансовогго обеспечения полицейских. Нардепы предлагают установить заработную плату полицейских по аналогии с НАБУ, ДБР и ГПУ.

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Что предполагает документ:

должностной оклад полицейских не должен составлять составлять менее 10 размеров прожиточного минимума, установленного 1 января 2022 года, кроме курсантов высших учебных заведений; денежное обеспечение работника полиции состоит из должностного оклада, доплаты за специальное звание, надбавки за выслугу лет, доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, доплаты за научную степень и/или ученое звание, премии (ее размер не может превышать 30 процентов должностного оклада) сотрудникам выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет (срок службы) в размерах:

от 1 до 2 лет – 5%

от 2 до 4 лет – 10%

от 4 до 7 лет – 15%

от 7 до 10 лет – 20%

от 10 до 13 лет – 25%

от 13 до 16 лет – 30%

от 16 до 19 лет – 35%

от 19 до 22 лет – 40%

от 22 до 25 лет – 45%

более 25 лет – 50% должностного оклада

В проекте также указано, что при принятии он вступит в действие через 180 дней со дня публикации.

Напомним: 4 января нардепка Юлия Яцик сообщила о том, что в Токмаке решили уволиться почти все сотрудники одного из отделов. В ГУНП Запорожской области заявили, что не получали рапортов, однако признали, что жалобы на выплаты были. В полиции подчеркнули, что правоохранители вместе с профсоюзом обратились в правительство и руководство МВД для решения вопроса.

В ноябре стало известно о массовом увольнении патрульных в Харькове. Основной причиной стала низкая зарплата.

В то же время 6 января глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что полицейские уже в конце января получат повышенную зарплату. Это касается, прежде всего, патрульных, спецназовцев и других правоохранителей, которые служат в зоне проведения Операции объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие полицейские в Украине вместо 13-й зарплаты получили лишь по 500-1000 грн. Кроме того, не всем выплатили "ковидные надбавки" и премии, без которых зарплата уменьшается вдвое. Это вызвало волну возмущения среди правоохранителей.