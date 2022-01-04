В Токмаке в один день уволились 95% полицейских из райотдела: названа причина. Документ

В Токмаке Запорожской области 95% сотрудников отдела полиции написали рапорты об увольнении. Среди причин они назвали давление со стороны руководства.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык. Она также опубликовала фото соответствующих документов (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Всего 31 декабря было подано 30 рапортов. Причин увольнения указано несколько:

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невыполнение руководством ГУНП Запорожской области оплаты труда за ненормированный рабочий день и других выплат;

искажение фактов работы полицейских публичными лицами, что провоцирует недоверие к правоохранителям со стороны населения;

систематическое давление со стороны руководства ГУНП касательно выполнения показателей "раскрываемости" преступлений.

Яцык подчеркнула, что не верит в 70-процентную раскрываемости в области и объяснила почему: "Контрольные" преступления в ЕРДР вообще не регистрируются или регистрируются с минимальной квалификацией… по указанию должностных лиц ГУНП, а когда событие приобретает общественный резонанс – находят "крайних" и увольняют с позором".

В то же время 1 января на сайте местного информбюро появилось сообщение о служебной проверке деятельности отделения полиции № 3, из которого как раз и уволились правоохранители.

В ноябре OBOZREVATEL писал, что в Харькове из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники патрульной полиции.