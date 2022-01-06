Глава Нацполиции заявил, что полицейским уже с января повысят зарплату

Сотрудникам полиции уже в конце января получат повышенную зарплату. Это касается в первую очередь патрульных, спецназа и других правоохранителей, которые служат в зоне проведения Операции объединенных сил.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Следующее повышение он обещает в апреле.

В то же время подчеркивается, что повышение не коснется руководства Нацполиции, структурных и территориальных подразделений.

"Кабинет министров выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января", – подчеркнул Клименко.

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Также глава НПУ отметил, что повышение зарплат всем сотрудникам полиции очень сложный вопрос и это создает сверхбольшую нагрузку на бюджет.

"Однако шаг за шагом мы это получим", – заверил Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря нардеп сообщила о том, что в Токмаке решили уволиться почти все сотрудники одного из отделов. В ГУНП Запорожской области заявили, что не получали рапорты, однако признали, что жалобы на выплаты были. В полиции подчеркнули, что правоохранители вместе с профсоюзом обратились в правительство и руководству МВД для решения вопроса.

Отметим, что в ноябре стало известно о массовом увольнении патрульных в Харькове. Основной причиной стала низкая зарплата.