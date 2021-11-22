В Харькове массово увольняются патрульные: названа причина

В Харькове массово увольняются сотрудники патрульной полиции. Причиной тому является низкий уровень зарплаты.

Об этом на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявила начальница патрульной полиции Харьковщины Алена Стрижак, передает "Суспільне". По ее словам, за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше сотрудников, чем за 2020 год.

Покинули службу около 100 патрульных, уточнил спикер ведомства Дмитрий Гайдук.

Стрижак в свою очередь пояснила, что ежедневно на патрулирование Харькова выезжает 51 экипаж и больше отправить она не может, потому что некого.

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"Престижа профессии нет, потому что у нас низкая зарплата", – сказала она.

Также Стрижак заявила, что была плачевная ситуация с некомплектом. Купить транспортные средства удалось при помощи Департамента патрульной полиции, облсовета и горсовета.

Однако теперь, добавила она, может случится так, что ездить на этих машинах будет некому.

Зарплата патрульного полицейского в городе составляет 13,2 тысячи гривен за месяц, и это без учета налогов.

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