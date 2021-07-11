Запад перешел на сторону противника по Минским договоренностям, – экс-советник Путина

Страны Запада в своем отношении к Минским договоренностям по Донбассу перешли на сторону противника – Российской Федерации. Теперь, из-за позиции США и Германии, положение Украины в этой ситуации якобы стало сложным.

Такое убеждение в эфире канала "Украина 24" высказал бывший советник главы России Владимира Путина Андрей Илларионов. Он подчеркнул, что эта тема была важнейшим пунктом в вопросе безопасности, который обсуждался на встрече лидера Кремля и президента США Джо Байдена в Женеве.

"Они договорились о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения. Нуланд пояснила, что эти соглашения означают для них в том числе и предоставления политической автономии "Л/ДНР". Очевидно, это предложение было подано Путиным Байдену. А учитывая то, что ни Байден, ни Нуланд не высказали свое возражение на это предложение, это означает косвенное согласие с таким вариантом", – поделился мнением российский экономист.

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Он напомнил заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, мол, теперь украинский лидер Владимир Зеленский "должен извиваться на крючке Минских договоренностей". По словам Илларионова, сейчас эту позицию поддерживает Байден.

"Причем в еще более ухудшенном варианте – с политической автономией. Ее в Минских договоренностях нет. Это новшество Путина, которую он передал Байдену, которая в последнее была принята, и теперь еще со стороны Вашингтона оказывается давление на Украину", – заявил єкс-советник Путина.

Илларионов выразил убеждение, что версию Путина поддерживает и канцлер Германии Ангела Меркель. Он напомнил, что в повестке дня встречи Зеленского с немецким политиком стоит именно вопрос Минских договоренностей. И теперь, добавил экономист, давление на Украину будут оказывать не только Путин и Лавров, но и Байден и Меркель. В частности, "требуя выполнения в ухудшенном путинском варианте – с политической автономией "Л/ДНР".

"Американская сторона перешла на сторону противника. Когда немецкая сторона сейчас вносит этот вопрос в повестку дня – это означает, что она тоже становится на сторону противника по выполнению Минских соглашений. Сегодня Зеленский и вся Украина оказываются в очень сложном положении, когда те страны, которые позиционировали себя как союзники Украины, в важнейшем вопросе национальной безопасности Украины переходят на сторону противника", – подытожил Илларионов.

Отметим: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что столица Беларуси Минск больше не будет площадкой для переговоров по Донбассу, в частности, из-за действий режима ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Зато альтернативой может стать город "от Вены до Стокгольма".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию 11 июля. В стране он будет находиться два дня, во время визита встретится с Ангелой Меркель.