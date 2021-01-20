Зама министра Уруского поймали пьяным за рулем: он "отмазывался" и кидался на полицию. Видео

Виталий Немилостивый – заместитель вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского – был остановлен копами, которые заподозрили мужчину в вождении в нетрезвом состоянии.

Соответствующее видео, снятое нагрудной камерой одного из полицейских, появилось в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Судя по обнародованной записи, Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

На видео запечатлен момент, как мужчина идет с ключами (очевидно, от авто) к сотрудникам Национальной полиции. В этот момент коп, обращаясь к коллеге, сказал: "Он синий наглухо".

Заместитель Уруского попытался отдать ключи патрульным и уйти, но правоохранитель не давал ему этого сделать. Когда коп пошел за мужчиной и призвал его остановиться, тот сказал: "Я заместитель министра!".

Между водителем и правоохранителями произошла перепалка, в ходе которой Немилостивый кричал, чтобы копы "убрали руки". На записи также есть момент толкотни между чиновником и патрульными.

Запись инцидента:

Добавим, в декабре 2020 года появилась информация, что министр Уруский, в прошлом человек экс-нардепов Давида Жвании и Николая Мартыненко, также попадался на пьянстве – его якобы задержали в Турции за пьяный дебош в отеле (об этом писал народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в Telegram).

Что касается самого Немилостивого, то он был первым заместителем министра промышленной политики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Николая Азарова (2010-2011). В 2012-м Немилостивый избирался народным депутатом от "Батьківщини", но в дальнейшем покинул фракцию.

Фирма "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования", которая на 50% принадлежит ему, упоминается в досудебном расследовании СБУ в уголовном производстве 2017 года. Дело касается передачи денег фиктивным предприятиям.

Также этот завод фигурировал в деле (2018 год) о нанесении ущерба одноименной государственной компании.

Глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский заявлял УНН, Уруский якобы хочет взять под ручной контроль прибыльные авиационные предприятия, а Немилостивый имеет прямой конфликт интересов: задекларированные им фирмы получают деньги за предоставленные услуги от этих авиационных предприятий.

1 июля 2020 года вступил в силу закон № 2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", который Верховная Рада приняла еще в ноябре 2018 года.

В нем говорилось, что пьяные водители будут наказываться более высокими штрафами и привлекаться уже не к административной, а уголовной ответственности. Изначально закон должен был заработать с 1 января 2020 года, но парламент отложил его на полгода.

В итоге этот закон поработал всего лишь день. Так, еще 17 июня Верховная Рада проголосовала за принятие проекта №3314, который, среди прочего, предусматривал отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Президент Владимир Зеленский подписал его 2 июля, таким образом, фактически отменив нормы закона № 2617-VIII.

Согласно новым правилам, пьянство за рулем будет наказываться штрафом 17-34 тыс. грн и 51 тыс. грн в случае повторного нарушения.

В то же время Зеленский заявлял о необходимости более жесткой уголовной ответственности за пьяное вождение, а в случае смертельного ДТП – вплоть до пожизненного заключения. Об этом он высказался 13 июля после резонансной смертельной аварии в Киеве.

Пока что законом не предусмотрены строгие меры для водителей, которые решили сесть за руль выпившими. Статистика ДТП в Украине тем временем неутешительная – с 1 января по 30 ноября-2020 на дорогах страны было зафиксировано 4118 аварий из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Из-за пьяных на дорогах погибли 97 человек и были травмированы 1425.