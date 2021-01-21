Геращенко: заместитель Уруского раскаялся за пьяную езду, дело решит суд

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей Виталий Немилостивый написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко. По его словам, чиновник раскаялся за свое поведение.

"Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все таки раскаялся и признал что вел себя неподобающе, нарушил правила Дорожного Движения – сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции. Теперь суд даст оценку деяниям Виталия Немилостивого", – написал Геращенко.

Напомним, что заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Виталия Немилостивого остановили пьяным за рулем.

Позже глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве нет неприкосновенных, поэтому Немилостивый будет уволен.

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