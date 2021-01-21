Шмыгаль на внеочередном заседании Кабмина захотел уволить ездившего пьяным за рулем зама министра Уруского

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Шмыгаль на внеочередном заседании Кабмина захотел уволить ездившего пьяным за рулем зама министра Уруского

В четверг, 21 января, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет поднят вопрос об увольнении Виталия Немилостивого – заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Олега Уруского.

Об этом сообщается в Telegram главы правительства. Шмыгаль отметил, что в Кабмине нет неприкосновенных и это намерены доказать действиями.

Виталий Немилостивый.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос – увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил – в нашем правительстве нет неприкосновенных. Еще раз докажем эти слова действиями", – сказано в сообщении.

Telegram Дениса Шмыгаля.

Напомним, что в распоряжении OBOZREVATEL ранее появилась запись, на котором Немилостивого остановили патрульные. Правоохранители заподозрили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Судя по обнародованной записи, чиновник отказался оформлять протокол, пытался покинуть место инцидента и даже устроил потасовку с полицейскими.

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