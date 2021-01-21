В полиции раскрыли детали задержания замминистра: угрожал и толкал патрульных

В патрульной полиции раскрыли детали задержания заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Виталия Немилостивого, который пьяный ездил за рулем авто.

Как сообщили в пресс-службе, происшествие с чиновником случилось поздно ночью (20 декабря 2020 года. – Ред) в Киеве на улице Жилянской.

"Экипаж киевских патрульных остановил автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а именно: нарушил требования дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Во время общения оказалось, что за рулем находится водитель с признаками алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Немилостивый сообщил, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение. При этом чиновник отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

"При рассмотрении административного дела за нарушение правил дорожного движения, водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду. На что патрульные, согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции", применили к гражданину наручники", – отметили в полиции.

На чиновника были составлены админматериалы: протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол о админзадержания. Админматериалы направлены в суд, который примет решение по этому делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместителя министра по вопросам стратегических отраслей Виталия Немилостивого остановили пьяным за рулем. В четверг, 21 января, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет поднят вопрос об увольнении Немилостивого.