Имеет право на самоубийство: премьер Грузии высказался о голодовке Саакашвили

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили прокомментировал голодовку Михеила Саакашвили, заявив, что по закону человек имеет право на самоубийство. В то же время он отметил, что если возникнет такая необходимость, Саакашвили окажут помощь и переведут в тюремную больницу.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Премьер Грузии сказал, что создана специальная группа врачей, которые ежедневно наблюдают за политиком.

Журналист спросил Гарибашвили, каким может быть финал голодовки Саакашвили.

"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону человек имеет право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он имеет право это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность.

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Хочу сказать, что мы делаем все. По моему заданию создали дополнительную группу врачей, этот консилиум организован нами, несмотря на то, что ему, как заключенному, предоставили и будут предоставлять полноценное медицинское обслуживание.

Однако мы дополнительно создали группу врачей, и они ежедневно наблюдают. Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов ", – заявил Гарибашвили.

На замечание другого репортера, что государство должно помочь вредящему себе человеку, а не просто наблюдать, премьер Грузии пообещал, что в случае необходимости политику окажут помощь и переведут в тюремную больницу.

При этом Гарибашвили заявил, что власти отказываются перевозить голодающего Саакашвили на лечение в частную клинику, чтобы избежать столкновений его сторонников с полицией возле медучреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Саакашвили предупредил о намерении властей убить экс-президента. По словам юриста, убийство бывшего главы государства якобы произойдет в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы.