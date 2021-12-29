Ярош оценил риск вторжения РФ в Украину и рассказал, какие провокации оккупанты могут устроить на Донбассе

Экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош оценил риск вторжения Российской Федерации в Украину. По его мнению, Кремль готовит провокации на Донбассе.

При этом в зоне операции Объединенных сил никаких кардинальных перемен нет. Об этом Ярош рассказал в интервью изданию Lb.ua.

"Пострелушки происходят. Это все, что мы сейчас наблюдаем на передовой. Но еще видим, что идет доукомплектация сепарских, если назвать их сленговым языком, подразделений. Видим, что техника подтягивается", — сказал он.

Ярош добавил, что перечитал заявление Путина о том, что украинцы якобы готовят военную операцию на Донбассе. Но никаких таких вещей, которые позволяли бы говорить о том, что ВСУ наступают, нет.

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"С нашей стороны этого не происходит. Выглядит все так, что Путин, как феесбешник, готовит какие-нибудь провокации. Еще и учитывая недавнее заявление Шойгу…" – добавил он.

Экс-лидер "Правого сектора" подчеркнул, что его насторожило то, что, по словам Шойгу, США якобы завезли на Донбасс неизвестное химическое вещество. Ярош считает, что это фактически намек на возможное применение химического оружия. В Пентагоне в тот же день информацию о "наемниках" опровергли.

"Но вряд ли Шойгу просто так хлопнул именно это", — сказал он.

Ярош убежден, что на Донбассе готовится какая-нибудь провокация. Он не исключает, что россияне могут отравить воду, поскольку недалеко от Авдеевки находится очистная станция для воды, а также там есть хлор.

Напомним, недавно на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о вероятном вторжении РФ на территорию Украины, сказал, что на Донбассе якобы готовится новая "военная операция" и Россия вынуждена на это реагировать. Также он добавил, что для реализации силового сценария Украину якобы "накачивают современным оружием".

В Министерстве иностранных дел Украины назвали эту информацию фейком.

Путин также заявил, что Россия не отступит в противостоянии с США. По его словам, РФ будет вынуждена дать жесткий ответ, если Запад не откажется от своей "агрессивной линии".

Накануне в Российской Федерации заговорили о том, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что это будет происходить "с применением химических компонентов".

К слову, 22 декабря состоялось последнее в 2021 году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украинская делегация заявила, что удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня от 22 июля 2020 года на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.