Ярош намекнул, что Кива хотел сдать его российским спецслужбам за $5 миллионов

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
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Ярош намекнул, что Кива хотел сдать его российским спецслужбам за $5 миллионов

Экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош рассказал, что в 2020 году российские спецслужбы готовы были заплатить 5 миллионов долларов тому, кто вывез бы его в РФ. По его словам, на это согласился человек "с фамилией на букву "К".

Речь идет о народном депутате партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве. Он якобы принял такое предложение после того, как несколько "серьезных учреждений" отказались, написал Ярош на своей странице в Facebook.

По его словам, такие попытки спецслужб Российской Федерации происходят как минимум раз в год, начиная с 2014-го. Силами добровольцев, СБУ и МВД диверсионно-разведывательные группы противника, как отметил Ярош, были нейтрализованы.

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О согласии Кивы передать его в РФ, Ярош узнал из "надежных агентурных источников".

"Предложение приняла лысая, дебильноватая и психопатическая "особь" с фамилией на букву "К". По-христиански, жаль мне этого недоразвитого путинского увальня" , – написал экс-лидер "ПС".

Ярош призвал патриотов Украины "не отправлять Киву на тот свет", поскольку российские спецслужбы, не простят ему 5 миллионов долларов.

Скриншот поста Дмитрия Яроша в Facebook
Скриншот поста Дмитрия Яроша в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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  • Со своей стороны нардеп Вадим Рабинович заявил, что информация об исключении Кивы – неправда. Он снял видео, на котором рядом с ним стоит Илья Кива и они оба улыбаются.

  • Вскоре Кива выпустил видео, на котором уже назвал заявления об исключении из партии "дезинформацией аферистов".

  • Кива регулярно попадает в громкие скандалы, в частности, из-за своей пророссийской позиции. OBOZREVATEL вспомнил его дерзкие выходки и высказывания.

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