Ярош намекнул, что Кива хотел сдать его российским спецслужбам за $5 миллионов

Экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош рассказал, что в 2020 году российские спецслужбы готовы были заплатить 5 миллионов долларов тому, кто вывез бы его в РФ. По его словам, на это согласился человек "с фамилией на букву "К".

Речь идет о народном депутате партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве. Он якобы принял такое предложение после того, как несколько "серьезных учреждений" отказались, написал Ярош на своей странице в Facebook.

По его словам, такие попытки спецслужб Российской Федерации происходят как минимум раз в год, начиная с 2014-го. Силами добровольцев, СБУ и МВД диверсионно-разведывательные группы противника, как отметил Ярош, были нейтрализованы.

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О согласии Кивы передать его в РФ, Ярош узнал из "надежных агентурных источников".

"Предложение приняла лысая, дебильноватая и психопатическая "особь" с фамилией на букву "К". По-христиански, жаль мне этого недоразвитого путинского увальня" , – написал экс-лидер "ПС".

Ярош призвал патриотов Украины "не отправлять Киву на тот свет", поскольку российские спецслужбы, не простят ему 5 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 октября Кива заявил, что на конференции Полтавской областной организации его исключили из ОПЗЖ.