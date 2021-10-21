Ярош намекнул, что Кива хотел сдать его российским спецслужбам за $5 миллионов
Экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош рассказал, что в 2020 году российские спецслужбы готовы были заплатить 5 миллионов долларов тому, кто вывез бы его в РФ. По его словам, на это согласился человек "с фамилией на букву "К".
Речь идет о народном депутате партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илье Киве. Он якобы принял такое предложение после того, как несколько "серьезных учреждений" отказались, написал Ярош на своей странице в Facebook.
По его словам, такие попытки спецслужб Российской Федерации происходят как минимум раз в год, начиная с 2014-го. Силами добровольцев, СБУ и МВД диверсионно-разведывательные группы противника, как отметил Ярош, были нейтрализованы.
О согласии Кивы передать его в РФ, Ярош узнал из "надежных агентурных источников".
"Предложение приняла лысая, дебильноватая и психопатическая "особь" с фамилией на букву "К". По-христиански, жаль мне этого недоразвитого путинского увальня" , – написал экс-лидер "ПС".
Ярош призвал патриотов Украины "не отправлять Киву на тот свет", поскольку российские спецслужбы, не простят ему 5 миллионов долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 октября Кива заявил, что на конференции Полтавской областной организации его исключили из ОПЗЖ.
Со своей стороны нардеп Вадим Рабинович заявил, что информация об исключении Кивы – неправда. Он снял видео, на котором рядом с ним стоит Илья Кива и они оба улыбаются.
Вскоре Кива выпустил видео, на котором уже назвал заявления об исключении из партии "дезинформацией аферистов".
Кива регулярно попадает в громкие скандалы, в частности, из-за своей пророссийской позиции. OBOZREVATEL вспомнил его дерзкие выходки и высказывания.