Байден впервые переговорил с Зеленским – СМИ

София Закревская
София Закревская
Политика
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Байден впервые переговорил с Зеленским – СМИ

В пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Главы государств обсудили обострение боевых действий на Донбассе и наращивание вооружений России вблизи украинской границы, пишет "Политика Страны" в Telegram.

"LIGA.net" со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает, что сейчас у Зеленского готовят сообщение с итогами беседы.

Скриншот.

Напомним, ранее стало известно, что 2 апреля должен состояться первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Главы государств должны были обсудить в частности большое скопление военной техники России у границ Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

  • В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

  • В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.

Джо БайденВладимир Зеленский