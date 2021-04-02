В пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

Главы государств обсудили обострение боевых действий на Донбассе и наращивание вооружений России вблизи украинской границы, пишет "Политика Страны" в Telegram.

"LIGA.net" со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает, что сейчас у Зеленского готовят сообщение с итогами беседы.

Напомним, ранее стало известно, что 2 апреля должен состояться первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Главы государств должны были обсудить в частности большое скопление военной техники России у границ Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.