"Яичному теракту" против Януковича – 17 лет: как это было и что теперь с его героями. Видео

Ровно 17 лет назад, 24 сентября 2004 года, беглый президент Виктор Янукович, который на тот момент занимал пост премьер-министра Украины, пострадал от так называемого "яичного теракта". Это произошло в Ивано-Франковске во время президентской предвыборной кампании.

В тот день у Януковича была запланирована встреча со студентами Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. У здания вуза претендента на президентский пост встретили две группы студентов, которые скандировали "Ющенко!".

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На видеокадрах, снятых в момент прибытия премьера, видно, как на выходе из автобуса в него попадает яйцо. Опустив глаза на пиджак, Янукович взялся за грудь и упал. Охрана молниеносно подхватила его; главу правительства госпитализировали.

Такой была первая встреча провластного кандидата с избирателями Прикарпатья.

Человеком, бросившим яйцо в Януковича, был студент первого курса Дмитрий Романюк. После окончания университета он работал экономистом, преподавал на кафедре менеджмента и маркетинга Прикарпатского университета.

В 2019 году стал заместителем главы Ивано-Франковской областной администрации, а в 2020-м получил пост директора управления взаимоотношениями с органами государственной власти АО "Укрзалізниця".

После "яичного" инцидента Романюк объяснял прессе, что его целью было испортить картинку для СМИ, которые транслировали поддержку Януковича молодежью Прикарпатья – а это не отвечало действительности. В то же время он отмечал, что не является поклонником такого вида протестов и страну нужно менять системными шагами, а не бросанием яиц.

Как известно, президентские выборы 2004 года Виктору Януковичу выиграть не удалось. После оглашения результатов второго тура, согласно которым победу якобы одержал провластный кандидат, в стране началась Оранжевая революция. Верховный Суд назначил переголосование, в результате которого большинство голосов избирателей получил Виктор Ющенко.

Тем не менее в 2010 году Янукович заполучил кресло главы государства. Но после расстрелов на Майдане в 2014 году его президентство закончилось бегством в Россию.

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