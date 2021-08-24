Зеленский потроллил Януковича в выступлении ко Дню Независимости. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский потроллил беглого Виктора Януковича во время своей торжественной речи на параде ко Дню Независимости. Он не упомянул экс-президента, перечисляя выдающихся украинцев.

Об этом стало известно во время прямой трансляции парада, которую ведет OBOZREVATEL. Говоря о президентах нашей страны, Зеленский не упомянул, что Янукович родом с Донецкой области.

"Ривненщина подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго, Сумщина – третьего, Донеччина – подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку", – говорил президент.

Еще Зеленский упомянул, что Луганская область дала Украине писателя Владимира Даля, Кировоградщина – Ивана Карпенко-Карого и Марка Кропивницкого, Житомирщина – Лесю Украинку, Полтавщина – Николая Лысенко, Тернопольщина – актрису Соломию Крушельницкую, Винницкая область – Василия Стуса.

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"Без Каменец-Подольской крепости, Волынского замка Любарта и Аккермана в Одещине – Украина не такая крепкая. Без Лавры, Софийского собора, костела Святого Николая, собора Святого Юра, Ханской мечети в Бахчисарае и синагоги в Днепре – Украина не такая многогранная", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с новым обращением к украинцам. В нем он назвал главную "ошибку" за 30 лет независимости страны.