Суд разрешил заочное расследование дела о присвоении 'Межигорья' Януковичем

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) позволил провести заочное досудебное расследование (in absentia) по експрезидента беглого Виктора Януковича и его сына Александра. Они оба являются подозреваемыми по делу о Межигорье.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Отмечается, что Виктора и Александра Януковичей подозревают в том, что они, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладели комплексом сооружений на территории Вышгородского района, а именно – резиденцией "Межигорье".

Убытки, причиненные при этом государству, превышают 500 млн грн.

В САП отметили, что такое решение ВАКС даст возможность завершить досудебное расследование по експрезидента и его сына, которые уже 7 лет скрываются в России.

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Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сына Януковича также подозревают по ч. 5 ст. 27 (пособничество) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ и САП направили ходатайство в ВАКС об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру.

В январе 2021 Апелляционная палата ВАКС отказалась заочно арестовать Виктора Януковича по делу о Межигорье. Также в октябре 2020 суд отказал в избрании меры пресечения бывшему президенту по этому же расследование.