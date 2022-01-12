Вынесено решение решение о задержании Порошенко и его доставке в суд, – адвокат
Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко заявил, что на сегодняшний день уже вынесено решение о задержании его клиента и доставке в суд. По словам правозащитника Игоря Голованя, Порошенко планируют доставить в суд принудительно.
Юрист подчеркнул, что Офис генерального прокурора и Печерский районный суд города Киева скрывают данное постановление о задержании Порошенко. Об этом он заявил во время брифинга, трансляцию которого вел "5 канал" в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Также адвокат добавил, что уже есть ходатайство Офиса генерального прокурора об избрании Петру Порошенко меры пресечения.
"Мы со своей стороны сегодня обратились в Печерский суд с ходатайством касательно того, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, народного депутата должны заблаговременно сообщить о рассмотрении подобных ходатайств", – сказал адвокат Головань.
Также он отметил, что Петр Порошенко прилетит в Украину в 9 утра 17 января. Поэтому адвокат будет просить суд назначить судебное заседание об избрании меры пресечения именно на 17 января.
Кроме того, адвокат подчеркнул, что законом не предусмотрена принудительная доставка Порошенко в суд, так как он в настоящее время находится за пределами Украины. При этом Головань заверил, что по прибытию в страну политик готов добровольно появится в суде.
Напомним, еще 20 декабря стало известно, что Порошенко объявили подозрение в государственной измене. В партии "Европейская солидарность" заявили, что дело сфабриковано, а секретарь СНБО в 2014-2019 годах Александр Турчинов считает, что оно превратится в фарс, как и все предыдущие.
Также стало известно, что 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы пятого президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее решение принято в рамках дела по госизмене, по которому политик проходит как подозреваемый. Его адвокат назвал вердикт "абсолютным беззаконием и политическим преследованием".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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