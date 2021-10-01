На заседании 'Слуг народа' в Трускавце обнародуют План трансформации страны, представленный Зеленским в США

Во время октябрьского съезда членов партии "Слуга народа" в Трускавце им будет представлен детальный План трансформации страны. Впервые стратегия была объявлена украинским гарантом Владимиром Зеленским в рамках визита в США.

Об этом рассказала спикер президентской политической силы Юлия Палийчук, передает агентство "Интерфакс-Украина". Непосредственная ответственность за презентацию Плана возложена на президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

"Участники съезда, среди которых есть депутаты и чиновники, будут разбиты на восемь групп. Команды выработают меры по выполнению Плана трансформации на 2021-2023 гг., в частности речь идет о ключевых реформах, проектах, законопроектах, механизмах внедрения реформ", – указала официальный представитель "Слуги народа".

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Палийчук добавила, что президентскую стратегию будут презентовать в течение двух дней. Она включает такие аспекты развития, как:

военная безопасность и международные отношения,

энергетическая независимость и экологическая трансформация,

человеческий капитал,

технологическое развитие и рыночные трансформации,

инфраструктура и местное развитие,

продовольственные и цифровые хабы,

верховенство права.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на ближайшем съезде в Трускавце "слуги" обсудят отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Сам Разумков заверил, что за "кресло" не держится и готов смириться с решением, принятым его коллегами путем голосования.