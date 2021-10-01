"Слуги народа" прибыли в Трускавец на собрание партии: затронут и кадровые вопросы. Фото и видео

Утром 1 октября народные депутаты от фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец. Там должно состояться двухдневное собрание фракции.

Об этом сообщает "Украинская правда". Нардепы ехали в новых вагонах повышенной комфортности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В поезде находилось около 50 депутатов и их помощники, руководителей фракции не было. Другие нардепы будут добираться в Трускавец своим ходом (всего фракция насчитывает 244 человека).

На платформе "слуги" рассказали журналистам, что в поезде не собирали подписи за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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По их словам, фракция собирается решать "внутренние организационные вопросы", а также "кадровые вопросы".

Также политики утверждают, что проживание в отеле Rixos в Трускавце они будут оплачивать сами.

Тем временем возле "Риксоса" дежурит много полиции. В субботу ожидается приезд президента Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Трускавце обсудят кандидатов на посты в министерства.