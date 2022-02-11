"Встречи будут проходить часто": Ермак заявил, что работа "нормандского формата" разблокирована
Процесс работы "нормандского формата" удалось восстановить. Отныне встречи представителей стран этой четверки будут проходить чаще.
Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове. Комментируя переговоры, состоявшиеся в Берлине 10 февраля, он подчеркнул, что Украина получила поддержку своей позиции от сторон (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
По его словам, в частности, была выражена приверженность режиму прекращения огня. Также стороны договорились об активизации работы в Трехсторонней контактной группе.
"И самое главное, что этот переговорный процесс происходит, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию по всем вопросам", – подытожил Ермак.
Напомним: встреча в Берлине длилась 9 часов. Политические советники лидеров стран Нормандского формата – Украины, России, Германии и Франции – обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе.
По словам Ермака, достичь какого-либо нового соглашения не удалось, хотя в ОП накануне заявили, что украинская делегация на переговорах имела цель договориться об обмене пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.
OBOZREVATEL рассказал, чем закончились новые переговоры по Донбассу и почему единственный документ, на котором должен быть основан мирный процесс, стал камнем преткновения между Украиной и Россией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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