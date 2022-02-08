Волкер оценил перспективы расширения "нормандского формата" и рассказал, что нужно для завершения войны

Расширение "нормандского формата" на текущий момент маловероятно. Для этого требуется согласие Франции и Германии как ведущих стран, а также России и Украины в том, что они хотят участия других государств.

Об этом заявил в интервью "Сегодня" экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, была идея создания нового формата с возможным названием "Будапешт" или "Будапешт плюс", в который входили бы США и Россия, но сегодня нет активных действий в этом отношении.

"Если Россия отрицает, что она ведет эту агрессию против Украины, поддерживает войну, отрицает свое участие в Минских соглашениях, я не думаю, что кто-то заинтересован в создании нового формата, потому что это ничего не изменит", – сказал Волкер.

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Он считает, что "нормандский формат" выгоден в первую очередь для Германии и Франции, потому что они ставят себя в центр дипломатического процесса, где стараются примирить стороны конфликта.

"Но реальность такова, что Россия не принимает это всерьез вообще. Она не признает, что оккупировала Украину. Что она ввела войска на Донбасс. Не признает, что это противоречит Минским договоренностям. Россия не делает ничего в этом "нормандском формате", – подчеркнул дипломат.

Волкер напомнил, что Украина приняла законодательство об особом статусе Донбасса, но она не может реализовать эти соглашения, пока Россия оккупирует часть территории. Потому процесс и не сдвигался с мертвой точки на протяжении многих лет.

"Загвоздка состоит в том, что России нужно принять решение. Если Россия решит закончить войну, она может сделать это завтра. Минские договоренности, Минские переговоры, Трехсторонняя контактная группа, "нормандский формат" или любой другой формат подойдут прекрасно для обсуждения деталей. Но все должно начаться с этого фундаментального решения", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волкер заявил, что Украина неизбежно победит президента РФ Владимира Путина. По его мнению, Украина сделала свой выбор в пользу западных ценностей, и среди ее граждан укоренилась уверенность в силе гражданского общества и предстоящей победе в войне с Россией. Этого же нельзя сказать о жителях РФ, так как те чувствуют себя лишь подданными и готовы исполнять приказы, но не бороться за идею.

Дипломат подчеркнул, что Россия имеет временное преимущество в качестве и количестве своих Вооруженных сил. Однако в долгосрочной перспективе Москва столкнется с непреодолимыми трудностями.