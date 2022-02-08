Макрон заявил, что власти Украины отозвали законопроект по условиям деоккупации по требованию Нормандии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проект закона по условиям деоккупации снят с рассмотрения ВР по договоренности в рамках Нормандского формата, где этого требовала Россия. Таким образом французский лидер подтвердил тезис, который неоднократно отрицали украинские власти.

Соответствующее заявление политик сделал во время пресс-конференции в Москве после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Речь идет, вероятно, о проекте закона "Об основах государственной политики переходного периода", который был отозван по инициативе президента Украины Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Сам Макрон положительно оценил такой шаг, отметив, что документ не соответствовал Минским договоренностям.

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Стоит отметить, что президент Франции не уточнил название законопроекта, однако в последнее время был отзыв из ВР только одного законопроекта – "Об основах государственной политики переходного периода", предусматривающего правила реинтеграции оккупированных территорий. Именно такое условие ставила российская сторона для того, чтобы в Париже состоялась встреча в нормандском формате на уровне советников.

Напомним: официальной причиной отзыва документа тогда назвали выполнение рекомендаций Венецианской комиссии. Однако сразу несколько СМИ сообщили, что это было условием проведения переговоров в "нормандском формате".

Похожую информацию тогда подтвердил и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, законопроект нужно доработать с учетом проведения переговоров в нормандском формате.

В то же время глава Офиса президентаАндрей Ермак резко отрицал связь между отзывом документа и проведением переговоров в нормандском формате.

"Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – заявлял он.

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