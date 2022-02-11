Стороны договорились соблюдать Минские соглашения: главное из встречи советников лидеров 'нормандской четверки'

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о результатах переговоров, проведенных политическими советниками лидеров стран "Нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции. Они обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе.

Встреча состоялась в Берлине 10 февраля и длилась 9 часов. Брифинг Ермак дал в здании украинского посольства в Германии. По его словам, достичь какого-либо соглашения не удалось (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ОП накануне заявили, что украинская делегация на переговорах преследовала цель договориться об обмене пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

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Как отметил Ермак, несмотря на то, что не удалось договориться о чем-то конкретно, было решено провести скоро новую встречу, на которую настроены все стороны. Украина предлагает дату 2 марта и готова встречаться в Турции.

"Состоялась очередная дискуссия. То, что продолжаются переговоры в "нормандском формате", уже хорошо. Все стороны согласились, что нужно разблокировать работу Трехсторонней контактной группы", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона готова на конструктив. Он рассчитывает, что на следующей встрече удастся рассмотреть вопрос по законопроектам, предусмотренными Минскими соглашениями. Также украинская сторона надеется, что удастся разблокировать процесс обмена пленными.

Глава Офиса президента Украины подчеркнул, что "главная цель – это завершение конфликта". "Ради этого мы готовы идти на переговоры", – сказал он.

В ОП по итогам встречи выпустили короткий пресс-релиз. В нем отметили, что во время переговоров Ермак подчеркнул: Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, поэтому и в дальнейшем будет принимать меры для активизации работы всех переговорных форматов с целью продвижения мирного процесса.

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Отметим, РФ на встрече представлял заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, Германию – советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер, а Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн.

Последние переговоры политических советников "нормандской четверки" прошли 26 января в Париже, тогда стороны подписали коммюнике о режиме прекращения огня. По итогам переговоров глава ОП Андрей Ермак заявил, что стороны имеют разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, но "большое желание работать над их решением".

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что встреча четырех лидеров нормандского саммита для урегулирования ситуации на украинском Донбассе должна состояться в ближайшее время.