Встреча Зеленского и Меркель в Киеве: все подробности онлайн

В воскресенье, 22 августа, в Киеве состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры государств планируют обсудить ряд важных вопросов, а затем пообщаться с журналистами.

OBOZREVATEL собрал все подробности о встрече.

Встреча лидеров государств состоится в Киеве, в Мариинском дворце. В котором часу стороны начнут свой разговор неизвестно, однако по данным Офиса президента, уже в 14:00 запланирована встреча с журналистами. Из-за карантина в мероприятии смогут принять участие не более 35 представителей СМИ.

Следить за событием в режиме онлайн можно в социальных сетях и на официальных страницах Офиса президента. В частности, в Facebook, на Youtube.

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Кроме того, OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию мероприятия в этом материале.

Точно не известно о чем будут говорить лидеры государств. Однако пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров анонсировал основные вопросы повестки дня:

двусторонние отношения между странами;

выполнения обязательств со стороны Берлина, в случае если после запуска "Северного потока-2" Российская Федерация будет использовать свое монопольное положение и оказывать давление на Украину;

возвращение к мирным переговорам по ситуации на Донбассе и обсуждение вопроса безопасности в Европе.

Кроме того, стороны могут обсудить:

будущее Украины по вступлению в ЕС и НАТО. Накануне Зеленский заявил, что крайне расстроен неспешной позицией своего американского коллеги Джо Байдена о получении Украиной ПДЧ в НАТО. По его мнению, это дает России сигнал, который позволяет продолжать агрессивную политику на востоке страны;

отношения Украины и России. Перед визитом в Украину Меркель встречалась с президентом России Владимиром Путиным (20 августа). В итоге канцлер подчеркнула, что поддерживает территориальную целостность Украины и отметила, что захват Крыма ее нарушает;

"формулу Штайнмайера".Меркель заявляла, что нормандский формат надо оживить, ведь чувствуется застой. Возможно сегодня будут говорить о "формуле Штайнмайера", ведь недавно Германия настаивала на ее имплементации в украинское законодательство для урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 23 августа состоится саммит Крымской платформы. В нем примут участие 44 страны. Государства будут представлены на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов. Предполагается, что Меркель также примет участие в саммите.