В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель: первые подробности

В воскресенье, 22 августа, в Киеве стартовали переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие проходит в Мариинском дворце.

Украинский лидер лично встретил гостью на пороге. Состоялось также представление делегаций. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Стало известно, что сначала лидеры пообщаются с глазу на глаз. Впоследствии запланирована встреча с представителями СМИ, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате.

Видео дня

На брифинге по результатам диалога Меркель и Зеленский отвечали на вопросы журналистов. Его транслировали на странице ОП в Facebook.

Все подробности и онлайн-трансляция встречи Меркель и Зеленского – в нашем материале по ссылке.

Напомним, что уже завтра, 23 августа, в Украине состоится саммит Крымской платформы. В мероприятии примут участие представители 44 стран, включая Германию.

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