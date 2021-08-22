В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель: первые подробности
В воскресенье, 22 августа, в Киеве стартовали переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятие проходит в Мариинском дворце.
Украинский лидер лично встретил гостью на пороге. Состоялось также представление делегаций. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Стало известно, что сначала лидеры пообщаются с глазу на глаз. Впоследствии запланирована встреча с представителями СМИ, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате.
На брифинге по результатам диалога Меркель и Зеленский отвечали на вопросы журналистов. Его транслировали на странице ОП в Facebook.
Все подробности и онлайн-трансляция встречи Меркель и Зеленского – в нашем материале по ссылке.
Напомним, что уже завтра, 23 августа, в Украине состоится саммит Крымской платформы. В мероприятии примут участие представители 44 стран, включая Германию.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Меркель и Зеленский должны обсудить "Северный поток-2", отношения между государствами и ситуацию на Донбассе.
В аэропорт "Борисполь" для встречи Меркель прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Однако его не пропустила охрана, отметив, что мэра нет в списках.
Прибыв в Киев, канцлер Германии возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Печерском районе столицы.