Меркель в Киеве почтила воинов Второй мировой и Героев Небесной Сотни

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным визитом. Из аэропорта "Борисполь" она отправилась в Печерский район столицы, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.

В воскресенье, 22 августа, у нее запланирован ряд встреч. В частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель прибыла в аэропорт "Бориспиль" около двенадцати часов дня. Оттуда ее кортеж направился в центр столицы. Она возложила венок к могиле Неизвестного солдата у мемориала Вечной Славы. Согласно официальной программе, запланировано почтение памяти погибших на Майдане Независимости во время Революции достоинства 2014 года.

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Уже в 14:00 должен состояться брифинг для представителей СМИ в Мариинском дворце при участии Меркель и Зеленского. Также в канцлера запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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