Меркель в Киеве почтила воинов Второй мировой и Героев Небесной Сотни
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным визитом. Из аэропорта "Борисполь" она отправилась в Печерский район столицы, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.
В воскресенье, 22 августа, у нее запланирован ряд встреч. В частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель прибыла в аэропорт "Бориспиль" около двенадцати часов дня. Оттуда ее кортеж направился в центр столицы. Она возложила венок к могиле Неизвестного солдата у мемориала Вечной Славы. Согласно официальной программе, запланировано почтение памяти погибших на Майдане Независимости во время Революции достоинства 2014 года.
Уже в 14:00 должен состояться брифинг для представителей СМИ в Мариинском дворце при участии Меркель и Зеленского. Также в канцлера запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Меркель и Зеленский планируют обсудить "Северный поток-2", отношения между государствами и ситуацию на Донбассе.
В аэропорт для встречи Меркель прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Однако его не пропустили охранники, отметив, что мэра нет в списках.
В Украине 23 августа состоится саммит Крымской платформы. В нем примут участие представители 44 стран. Меркель также среди приглашенных.