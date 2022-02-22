'Враг показал свое настоящее лицо': Резников обратился к украинским военным из-за 'признания' Россией 'Л/ДНР'

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинским военнослужащим, заявив, что именно они являются опорой нашего государства в противостоянии со страной-агрессором Россией. Она, по его словам, последними действиями показала свое истинное лицо преступника.

Он предупредил, что впереди украинцев ждут тяжелые испытания, но, пройдя "путь через боль" и "преодолев страх", страна непременно победит. Обращение было опубликовано 22 февраля на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ и сайте Минобороны.

"Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы, работники Вооруженных сил Украины! Мрак неопределенности упал. То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Лгал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю", – заявил Резников.

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Он подчеркнул, что "признанием независимости" так называемых республик "ЛНР" и "ДНР" накануне Российская Федерация показала свое истинное лицо "преступника, желающего держать в заложниках свободный мир".

"Осознающего свое преступление и пытающегося связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание", – заверил министр.

По его словам, Кремль сделал еще один шаг к возрождению Советского Союза – "с новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной". В то же время единственным, что отделяет от этого, для него стала Украина и ее украинская армия. А именно благодаря последней "Европа осознала истинную цену избегания честных ответов".

"Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать. Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние", – предупредил глава Минобороны.

Однако выразил убеждение, что украинцев непременно ждет победа, ведь мы находимся на своей земле и за нами правда. Резников подчеркнул, что украинский народ поддерживает свою армию, а вера людей – признак того, что "мы все делаем правильно".

Министр заверил, что все усилия военно-политического руководства Украины и командования ВСУ направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть которой страна уже получила.

"Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти побратимов. Ради тех, кого любим. Слава Вооруженным силам Украины!" – подытожил Резников.

Ранее он заявил, что своими действиями по "признанию" террористических республик "Л/ДНР" Россия фактически признала свою агрессию против Украины. Резников призвал мир немедленно вводить санкции в отношении страны-агрессора РФ.

Напомним: в России заявили, что признают "ЛНР" и "ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей. Это означает потенциальный захват, по сути, 3/4 Донбасса, которые сегодня остаются под контролем Украины.

Договоры, заключенные 21 февраля между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР", допускают размещение военных баз России на территориях Донбасса. Однако в Москве утверждают, что "пока не планируют этого делать".

Как сообщал OBOZREVATEL, с ночи 22 февраля пропагандистские ресурсы начали распространять кадры передвижения российской военной техники якобы в "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, они отметились фейком о взрыве на трассе Донецка – Горловка. Со своей стороны западные медиа публиковали видео с танками без опознавательных знаков в Макеевке.