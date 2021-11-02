'Слуги народа' готовят обращение из-за ухудшения состояния Саакашвили

Народные депутаты от "Слуги народа" готовят обращение к грузинским властям из-за Михеила Саакашвили, который находится в СИЗО и голодает. Отмечается, что его состояние ухудшилось.

На заседании фракции "СН" нардеп Александр Ковальчук зачитал обращение бывшего президента Грузии. Об этом в Telegram сообщил Александр Качура.

"Ковальчук подтвердил плохое состояние здоровья политика и попросил нардепов подписать обращение по этому поводу", – сказано в сообщении.

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Ранее "слуга народа" Елизавета Ясько рассказала, что Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг. Находясь в тюрьме политик голодает уже месяц.

Ясько добавила, что он настроен бороться дальше. В то же время она призвала спасать экс-президента Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саакашвили был задержан 1 октября после прибытия в Грузию. Когда его отправили в СИЗО, политик начал голодовку и призвал грузинских оппозиционеров объединиться.