Денисова – о состоянии Саакашвили: его дважды реанимировали, он отказался от тюремной медпомощи. Видео

Экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили почти 27 день продолжает голодовку в тюрьме города Рустави. За это время его реанимировали уже дважды, чтобы не допустить смерти.

Состояние политика сильно ухудшилось, он с каждым днем становится слабее. Об этом 27 октября в эфире канала "Украина 24" заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, с арестованным Саакашвили она общалась в тюрьме почти два часа. Он заверил, что не будет прекращать голодовку, несмотря на опасность для здоровья.

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"Уже четыре раза перенес кризисы – два гипертонических и два из-за некоторых проблем с кровотоками. Дважды была реанимация, дважды делали переливание крови. Поэтому ситуация ежедневно ухудшается", – рассказала Денисова.

Она добавила, что каждый день он пил по 30 таблеток, также ему ставили две поддерживающие капельницы. При этом вечером в среду стало известно, что арестованный политик отказался от такой медицинской помощи в тюрьме.

Отмечается, что таким образом Саакашвили решил выразить протест против нарушения его прав в качестве заключенного. Сам он и его личный врач просили перемещение в гражданское медучреждение, а не лечить в тюремной больнице, "которая опасна для его жизни". Также указал на несоблюдение его процессуальных прав.

"Мы знаем, что есть пять уголовных дел, два из них не рассмотрены еще с 2014 года, и есть два приговора. Он хочет справедливого суда, ведь считает, что не виноват. Поэтому так (голоданием и отказом от тюремной медпомощи. – Ред.) проявил протест и не будет принимать любые лекарства и медицинскую поддержку. Это означает, что ситуация с ухудшением его состояния здоровья уже переходит на минуты, а не дни", – выразила убеждение Денисова.

Уполномоченная по правам человека отметила, что политик очень категоричен в своих намерениях. Хотя не исключено, что в его случае могут применить и принудительное кормление.

"Очень опасная сейчас ситуация. Я бы хотела, чтобы врачи в Грузии, которые заботятся о здоровье Саакашвили, обратили на это внимание и отреагировали. В частности, нужно уже сейчас готовить реанимационные меры, чтобы не допустить смерти Михеила", – подытожила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Саакашвили заявил, что действующие власти Грузии собираются "ликвидировать" экс-президента. Однако премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал эти обвинения бредом.