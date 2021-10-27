Денисова – о состоянии Саакашвили: его дважды реанимировали, он отказался от тюремной медпомощи. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Денисова – о состоянии Саакашвили: его дважды реанимировали, он отказался от тюремной медпомощи. Видео

Экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили почти 27 день продолжает голодовку в тюрьме города Рустави. За это время его реанимировали уже дважды, чтобы не допустить смерти.

Состояние политика сильно ухудшилось, он с каждым днем становится слабее. Об этом 27 октября в эфире канала "Украина 24" заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, с арестованным Саакашвили она общалась в тюрьме почти два часа. Он заверил, что не будет прекращать голодовку, несмотря на опасность для здоровья.

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"Уже четыре раза перенес кризисы – два гипертонических и два из-за некоторых проблем с кровотоками. Дважды была реанимация, дважды делали переливание крови. Поэтому ситуация ежедневно ухудшается", – рассказала Денисова.

Она добавила, что каждый день он пил по 30 таблеток, также ему ставили две поддерживающие капельницы. При этом вечером в среду стало известно, что арестованный политик отказался от такой медицинской помощи в тюрьме.

Отмечается, что таким образом Саакашвили решил выразить протест против нарушения его прав в качестве заключенного. Сам он и его личный врач просили перемещение в гражданское медучреждение, а не лечить в тюремной больнице, "которая опасна для его жизни". Также указал на несоблюдение его процессуальных прав.

Саакашвили дважды делали переливание крови

"Мы знаем, что есть пять уголовных дел, два из них не рассмотрены еще с 2014 года, и есть два приговора. Он хочет справедливого суда, ведь считает, что не виноват. Поэтому так (голоданием и отказом от тюремной медпомощи. – Ред.) проявил протест и не будет принимать любые лекарства и медицинскую поддержку. Это означает, что ситуация с ухудшением его состояния здоровья уже переходит на минуты, а не дни", – выразила убеждение Денисова.

Уполномоченная по правам человека отметила, что политик очень категоричен в своих намерениях. Хотя не исключено, что в его случае могут применить и принудительное кормление.

"Очень опасная сейчас ситуация. Я бы хотела, чтобы врачи в Грузии, которые заботятся о здоровье Саакашвили, обратили на это внимание и отреагировали. В частности, нужно уже сейчас готовить реанимационные меры, чтобы не допустить смерти Михеила", – подытожила Денисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Саакашвили заявил, что действующие власти Грузии собираются "ликвидировать" экс-президента. Однако премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал эти обвинения бредом.

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