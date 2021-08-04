Война на Донбассе и визит Зеленского в США: главное о встрече Ермака и Кулебы с советником Байдена

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились 4 августа с советником американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Стороны обсудили подготовку визита Владимира Зеленского в США.

Переговоры состоялись во время визита Ермака и Кулебы в Вашингтон. Об этом сообщается на сайте ОП.

Кроме подготовки приезда президента Украины были затронуты вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и расширения стратегического партнерства между государствами.

Также украинская делегация рассказала о ходе судебной и других реформ в нашей стране.

Отметим, что Зеленский 30 августа посетит США и встретится с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, который ранее успел провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. К слову, последнего он не приглашал в США.

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Также ожидается, что главы государств подпишут три важных документа. Речь идет об оборонном партнерстве, проектах в сфере исследований и разработках в космической отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент предположил, что на переговорах Байден и Зеленский также обсудят вопросы энергетической безопасности.