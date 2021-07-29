ОПУ – о подготовке визита президента в США: Зеленский и Байден подпишут ряд важных документов

Во время предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне ожидается подписание трех важных двусторонних документов: по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки, а также по сотрудничеству в космической отрасли. Напомним, что переговоры запланированы на 30 августа.

Подготовку ко встрече в среду, 28 июля, заместитель главы Офиса президента Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США. Они также затронули тему оборонных реформ в Украине, сказано на сайте ОП.

В частности, представителям Посольства США рассказали о:

проведении реформы оборонны;

имплементацию принятых недавно законов и других документов по вопросам нацбезопасности и обороны;

Видео дня

разграничении полномочий между Минобороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов военного управления;

усилении гражданского демократического контроля, а также развитии территориальной обороны и сопротивления.

Что касается документов, которые должны быть утверждены на встрече, то в ОП завершили их обработку. Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных соглашений и проектов.

В ОП также обсудили с партнерами военное сотрудничество Соединенных Штатов и Украины, помощь Америки в развитии украинских оборонных возможностей, реформировании Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны.

"Стюарт заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны и отметила устойчивое движение к углублению украинского-американского оборонного партнерства", – сказано в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент считает, что на переговорах Байден и Зеленский обсудят вопросы безопасности, в том числе энергетической, а также вопросы реформ, в частности, правосудия.