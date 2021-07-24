Переговоры Зеленского и Байдена: американский дипломат назвал темы, которые обсудят

Во время предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы безопасности, в том числе энергетической, а также вопросы реформ, в частности, правосудия.

Об этом в интервью "Суспільне" рассказал заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Куинн.

"Есть три блока вопросов. Это проблемы безопасности, включающие различные виды российской агрессии против Украины, не только вопрос конвенциональной войны в Донбассе, но и также агрессия в Черном море. Второй блок вопросов – энергетическая безопасность. Потом есть программа реформ, которая включает борьбу с коррупцией и реформу правосудия, а также другие реформы институтов. Я уже отмечал, что вашей стране нужны крепкие, добропорядочные институты, отвечающие интересам украинского народа", – заявил Джордж Кент.

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Он также отметил, что на празднование 30-летия Независимости Украины приедет официальная делегация США. Правда, Кент отказался называть имена политиков, которые приедут в Киев на праздничные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, президента Украины Владимира Зеленского ожидают с официальным визитом в США 30 августа. Эту дату назвали в администрации главы американского государства.