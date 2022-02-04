Власть должна отчитаться в Раде о ДТП с Трухиным, – Разумков

Руководители Государственного бюро расследований и Национальной полиции должны отчитаться в Верховной Раде по расследованию ДТП, которое совершил народный депутат Александр Трухин. Власть должна отвечать за каждый свой шаг.

Об этом сказал народный депутат Украины, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 4 февраля. Он подчеркнул, что через пять месяцев следствие должно было выяснить детали инцидента, но власти якобы покрывали преступление (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы написали заявление в НАБУ, потому что это фактически избегание от правосудия, они будут разбираться. Будем вызывать в парламент главу ДБР и МВД – пусть рассказывают, как получилось так, что прошло пять месяцев и они этого не видели, не нашли видео" – сказал политик.

Видео дня

По его убеждению, правоохранительные органы можно считать соучастниками преступления, поскольку они "покрывали Трухина, и это происходило по согласованию с Офисом президента".

"К депутатам из "Розумної політики" приходило ГБР в 4 утра по четырем адресам, вместе со спецназом для того, чтобы провести обыски, во время которых не изъяли никакого доказательства и материала. Это делали просто, чтобы запугивать. А тут вроде бы ничего страшного не произошло – просто ДТП с народным депутатом, который требовал взятку. Все же нормально, правда? Об этом ли мы говорили в 2019 году?" – подчеркнул Разумков.

Нардеп добавил, что в 2019 году команда президента шла к власти с другими лозунгами и ценностями, одним из которых была справедливость.

"Это не справедливо, когда одному позволено все, потому что он близок к ОП, а другим будем делать так, чтобы его жизнь стала невыносимой. Это не отвечает тем ценностям, с которыми шел президент и большинство депутатов Рады", – отметил политик.

Он призвал представителей монобольшинства вернуться к обещаниям, которые они давали украинцам, и подчеркнул, что за каждый шаг народные депутаты будут нести ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трухина 2 февраля исключили из партии "Слуга народа". Это произошло на следующий день после публикации видео с места ДТП. На нем нардеп пытался "договориться" с полицейскими, а также "решить" вопросы с министром внутренних дел.

Сам политик заявил, что готов сложить мандат, если того потребуют коллеги и ситуация.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против Трухина.