Украина потребовала от РФ официального объяснения войск на границе: у Кремля есть 48 часов для ответа

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина запросила у Российской Федерации объяснения касательно военной деятельности в приграничных районах и во временно оккупированном Крыму. Киев дал Москве на ответ 48 часов.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит использовать все возможные дипломатические рычаги для обеспечения безопасности страны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Министр объяснил, что обращением к Кремлю Украина применила механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа. Теперь Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить о дате ее завершения, а также о наименовании, подчиненности и количестве военных формирований. Кроме того, РФ должна раскрыть типы вооружений и военной техники, участвующие в военной деятельности.

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"Россия имеет 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", – подчеркнул министр.

Отметим, накануне Россия перебросила в Черное море шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флота, заявив, что судна примут участие в совместных учениях.

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация блокировкой части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений продолжает милитаризацию временно оккупированного Крыма. По его мнению, цену своей наглости Кремль поймет лишь тогда, когда его корабли не смогут заходить в цивилизованные порты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в России также сообщили, что войска личного состава и боевая техника в Западном военном округе также завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования. Как отметил командующий войсками генерал-полковник Александр Журавлев, все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки, выполнены в полном объеме.

31 января после завершения военных учений в акватории Черного моря более 20 боевых кораблей Черноморского флота России вернулись в пункты базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз. После планового обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи продолжат выполнение задач.

1 февраля разведчики Военно-морских сил ВС Украины провели учения в морских и прибрежных районах Черного моря. Войска проверили готовность к реагированию на кризисные ситуации и отработали совместные действия корабельным, береговым и воздушным компонентами.

Испания и Канада на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной оправили свои военные корабли в Черное море. Они будут действовать в рамках миссии НАТО;