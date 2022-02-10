Кремль понимает, что Украина становится сильнее: Пионтковский рассказал о главной победе Киева

В последнее время Украина значительно окрепла в противостоянии российской агрессии и угрозе вероятного вторжения сил РФ. Сейчас в Москве уже понимают, что украинское государство становится сильнее.

Такое убеждение выразил публицист Андрей Пионтковский. Мнением он поделился в эфире украинского "24 канала".

Политолог признал тот факт, что подготовка Вооруженных сил Украины к возможной атаке войск России постоянно становится больше. Кроме того, все украинское общество показывает готовность дать отпор агрессору.

По словам российского публициста, такие усилия Украины дают большой стимул всем. Как пример, к этому времени страна получила от западных и европейских партнеров более тысячи тонн современного вооружения.

Видео дня

"В этом смысле это победа. Надо еще больше усиливать готовность", – призвал Пионтковский.

Отдельно у политолога поинтересовались мнением по поводу вступления Украины в НАТО. Он считает, что сейчас это – второстепенный вопрос, а "главным является именно борьба с Россией".

Добавим: по мнению Пионтковского, глава РФ Владимир "Путин стремится уничтожить Украину". При этом публицист убежден, что российский лидер не настроен на вторжение и хотел бы реализовать свои планы более "экономным способом".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты издания Politico оценили уровень российской агрессии и назвали главную ошибку Путина. Они подчеркнули, что "Украина – не Россия", а действия главы Кремля могут привести к революции в его же стране.