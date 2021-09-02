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Зеленский назвал самый сложный вопрос во время встречи с Байденом
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал энергетическую безопасность одним из самых сложных вопросов во время переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Речь идет о рисках, которые несет "Северный поток-2".
Глава государства дал пресс-брифинг, сообщает телеканал "Украина 24". На нем Зеленский раскрыл подробности встречи с Байденом, которая состоялась 1 сентября.
"Встреча была продуктивной, но не всегда была в солнечной обстановке. Настоящий мужской разговор", – прокомментировал президент Украины.
Также Зеленский отметил, что предложил Байдену участвовать в плане мирного урегулирования на Донбассе, однако он не уточнил, что это за план. Глава государства добавил, что ожидает ответа.
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