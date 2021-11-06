В Ужгороде сорвали выборы нового главы Закарпатского облсовета: в помещении искали бомбу. Видео

В субботу, 6 ноября, в Ужгороде не смогли провести заседание внеочередной сессии Закарпатского областного совета, на которой должны были избрать нового ее главу. Придя на сессию, депутаты обнаружили "замену замков на дверях", а правоохранители получили уведомление о заминировании здания.

Об этом в своем Telegram сообщил журналист Виталий Глагола. Он отметил, что ящик для голосования уже вынесли в холл, когда заместитель начальника областной полиции Роман Усс вышел к депутатам и сообщил, что полиция получила вызов о заминировании здания облсовета и на место едут взрывотехники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам Глаголы, стражи порядка пытались эвакуировать депутатов из здания, однако те выходить отказывались. В холле здания начались перепалки между полицией и депутатами.

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Впоследствии в комментарии журналистам сообщили, что 38 депутатов решили созвать внеочередную сессию Закарпатского областного совета во вторник, 9 ноября в 11:00. Во избежание спекуляций на рассмотрение повторно вынесен вопрос о прекращении полномочий председателя Закарпатского облсовета Алексея Петрова.

В повестке дня:

общественно-политический кризис в Закарпатье (обращение к президенту относительно заявлений Тищенко и Петрова);

прекращение полномочий Петрова;

избрание нового председателя облсовета.

Напомним, 28 октября, на очередной сессии Закарпатского облсовета 35 депутатов собрали кворум и проголосовали за отставку Петрова, который в ответ на снятие с должности обратился в СБУ, полицию и прокуратуру, заявив, что сессия была незаконной. Депутаты, собравшиеся в сессионном зале, самостоятельно приступили к регистрации, избрали председательствующего и открыли сессию. Из зарегистрированных 36 депутатов – 35 проголосовали за отставку Петрова.

Со своей стороны Николай Тищенко как руководитель Закарпатской областной организации ПП "Слуга народа" выразил возмущение событиями в областном совете 28 октября. В частности, он заявил о незаконном захвате ОГА и голосовании, а также признаках сепаратизма. Политик подчеркнул, что в здание ворвались люди в военной форме, без признаков украинской армии и сравнил такие действия с теми, которые наблюдали украинцы в Славянске и Краматорске. В участии в "незаконном голосовании" он обвинил депутатов от "ЕС", ОПЗЖ и других.

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