В Харькове стартовали выборы мэра: кто претендует на должность и когда объявят результаты
В Харькове в воскресенье, 31 октября, стартовали выборы мэра спустя почти год после того, как умер переизбранный на третий срок городской глава Геннадий Кернес. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.
Результаты голосования должны стать известны не позднее, чем на 12-й день со дня выборов – 12 ноября 2021 года. Официально имя победителя должны огласить в печатных СМИ не позже, чем через 5 дней после подсчета голосов.
Как сообщает "Суспільне", сегодня вовремя открылись 604 из 605 избирательных участков. На одном произошла задержка, так как двое членов комиссии заболели.
Для выборов мэра Харькова напечатали 1 040 609 бюллетеней, всего же в городе зарегистрировано 1 035 122 избирателя. Каждый из них имеет право один раз заменить испорченный бланк на новый.
Не обошлось без инцидентов: на участке №631692 на ул. Луи Пастера один из избирателей фотографировал бюллетень. Его задержали полицейские, на место вызвали следственно-оперативную группу.
Еще на одном избирательном участке в одну кабинку для голосования зашли сразу двое людей.
На кресло харьковского городского главы претендуют 10 человек, среди которых есть бывший мэр и временно исполняющий его обязанности.
Виктор Величков (самовыдвиженец). Пенсионер, раньше был генеральным директором агропромышленной компании "Агропартнер", член "Оппозиционной платформы – За життя". На президентских выборах-2019 был представителем кандидата Юрия Бойко. До 2015 года Величков был депутатом горсовета в Лозовой на Харьковщине от "Партии Регионов".
Михаил Добкин (самовыдвиженец). Советник общественной организации "Наш дом Харьков". Хотел стать мэром Харькова еще в 2020-м, но тогда снялся с выборов в пользу Геннадия Кернеса. В 2006-2010 Добкин – мэр Харькова, в 2010-2014 – глава Харьковской ОГА. Был также главой областной ячейки "Партии Регионов", баллотировался от этой партии в президенты Украины в 2014 году. Депутат Верховной рады 4 и 8 созывов.
Дмитрий Маринин (самовыдвиженец). Аспирант кафедры регионального развития и местного самоуправления в Национальной академии госуправления при Президенте Украины. Ранее работал в органах местного самоуправления и на руководящих должностях в коммунальных предприятиях. В 2010-2012 Маринин – заместитель мэра по вопросам ЖКХ и депутат горсовета Харькова от "Партии Регионов". Его осудили на три года тюрьмы по делу о хищениях, но после апелляции приговор отменили.
Алина Мустафаева (самовыдвиженка). В 2020 году стала депутатом горсовета от партии "Слуга народа". Занимается предпринимательством в сфере аренды автомобилей, руководитель ООО "Экокар". Ранее работала врачом в Центре экстренной медицинской помощи Харькова.
Константин Немичев (самовыдвиженец). Активист, глава харьковского областного отделения партии "Национальный корпус". Ветеран АТО, служил сержантом в батальоне "Азов". Принимал участие в обороне Мариуполя и в боях в Широкино.
Владимир Плетнев (кандидат от "Партии Шария"). Адвокат, с 2020 года депутат горсовета, председатель фракции "Партии Шария". Раньше был судьей Киевского районного суда Харькова и Апелляционного суда. Ушел в отставку в 2018 году и занялся адвокатской деятельностью.
Сергей Ряполов (самовыдвиженец). Активист, участник Евромайдана в Харькове, временно безработный. Ряполов – один из потерпевших по обвинительному делу в отношении Геннадия Кернеса и его охраны из-за избиения и преследования участников Евромайдана 2014 в году. В 2020-м не прошел в депутаты городского совета, баллотировался от "Блока Светличной – Разом".
Александр Скорик (кандидат от "Европейской солидарности"). Депутат Харьковского горсовета с 2020-го, председатель фракции "Европейская солидарность". Глава мясокомбината "Мясной" в Богодухове, с 2017 года он – генеральный директор предприятия.
Игорь Терехов (кандидат от "Блока Кернеса – Успешный Харьков"). Исполняющий обязанности городского главы. В 2020 после местных выборов он стал секретарем горсовета. 10 лет был заместителем Геннадия Кернеса, а до этого – заместителем главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.
Денис Ярославский (самовыдвиженец). Юрист ООО "Харьковский проектный институт". Баллотировался в Верховную раду в 2019 году и в Харьковский горсовет в 2020-м, но не прошел. Работал в органах МВД в Харьковской и Киевской областях. До 2017 года был начальником Обуховского отделения полиции Киевской области.
Напомним: для того, чтобы проголосовать на выборах мэра в Харькове, горожанам нужен только украинский паспорт в виде книжечки или ID-карты, военный билет либо временное удостоверение гражданина Украины.
Сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты не нужны, а для людей с температурой выделили специальную кабинку.
Также при себе нужно иметь личную ручку и надеть защитную маску. Кроме того, на выборах можно вакцинироваться от COVID-19: пункты прививки открыли на 41 участке.
Пациенты с коронавирусом, которых госпитализировали, могут проголосовать за своего кандидата в больницах. Те же, кто лечится дома, должны были написать заявление со справкой от врача – к ним придут на дом с бюллетенем.
Как писал OBOZREVATEL ранее, согласно опросу большинство харьковчан считают, что новым мэром станет исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.