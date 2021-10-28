Главу Закарпатского облсовета из 'Слуги народа' сняли с должности: он не согласен с отставкой и обратился в СБУ

В четверг, 28 октября, на очередной сессии Закарпатского областного совета 35 депутатов собрали кворум и проголосовали за отставку главы облсовета от "Слуги народа" Алексея Петрова. Он в ответ на снятие с должности обратился в СБУ, полицию и прокуратуру, заявив, что сессия была незаконной.

Об этом сообщил zaxid.net. Отмечается, что проект решения о досрочном прекращении полномочий Алексея Петрова был внесен в повестку дня после того, как за 10 минут до начала сессии глава Закарпатской ОР издал распоряжение о переносе пленарного заседания на 29 ноября.

Однако собравшиеся в сессионном зале депутаты самостоятельно начали регистрацию, избрали председательствующего и открыли сессию. Из зарегистрированных 36 депутатов – 35 проголосовали за отставку Петрова. В сессии не участвовали представители политических сил "Слуга народа", КМКС (партия венгров Украины) и "За будущее".

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Сам же Алексей Петров назвал сегодняшнюю сессию нелегитимной и заявил, что уже обратился в правоохранительные органы. Об этом он сообщил на брифинге в Закарпатском облсовете.

"Подал сообщение о преступлении в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса в Закарпатскую областную прокуратуру, Управление СБУ и Нацполицию о действиях, квалифицируемых ст. 186 – самоуправство группой лиц, которые на сегодняшний день незаконно заняли сессионный зал, несмотря на то, что я выдал распоряжение о перенесении сессии на 29 ноября", – сказал он.

Чиновник заявил, что не смотря ни на что продолжит работу в должности председателя Закарпатского областного совета.

Следует отметить, что Алексея Петрова в прошлом году президент Владимир Зеленский своим указом назначил главой Закарпатской ОГА. В этой должности он пробыл всего несколько месяцев. На местных выборах в октябре 2020 года Петров избрался в областной совет по спискам партии "Слуга народа", а с 7 декабря 2020 стал председателем областного совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря 2020 года председателем Закарпатского облсовета стал действующий глава ОГА Алексей Петров.

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