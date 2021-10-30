Тищенко выразил возмущение из-за "незаконного голосования" на Закарпатье 28 октября: что случилось

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Тищенко выразил возмущение событиями в Закарпатье 28 октября

Народный депутат Николай Тищенко, как руководитель Закарпатской областной организации ПП "Слуга народа", выразил возмущение событиями, происходившими в местном областном совете 28 октября. В частности, он заявил о незаконном захвате ОГА и голосовании, а также признаках сепаратизма.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Политик призвал органы центральной власти обратить внимание на эти события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ситуация, которая произошла 28 октября на Закарпатье, в городе Ужгород, противоречит всем принципам развития демократического государства. Я, как народный депутат Украины, расцениваю эти действия как признаки сепаратизма и попытку захвата ОГА. Я лично был в центре тех событий. Люди в военной форме, без признаков украинской армии стояли перед ОГА, пока к ним присоединились офицеры, одетые в форму спецназа, как я думаю, другого государства", – сообщил Тищенко.

Видео дня
Тищенко возмутился "незаконными" событиями в Закарпатье 28 октября

По его словам, неизвестные якобы разговаривали на русском языке, подстрекали людей, после чего был дан приказ о захвате ОГА. А охрана ОГА бездействовала, всех пропустила, отметил нардеп.

С собой неизвестные якобы принесли коробку черного цвета, заявил Тищенко, и были вооружены. Под их давлением якобы и происходило голосование.

"И только благодаря слаженным действиям полиции, в которую я обратился лично, нам удалось прекратить незаконные действия в стенах ОГА", – отметил он.

Политик сравнил такие действия с теми, которые наблюдали украинцы в Славянске и Краматорске. В участии в "незаконном голосовании" он обвинил депутатов от "ЕС", ОПЗЖ и других.

"Я хочу вам подчеркнуть: балаган не пройдет! Сепаратизму – никогда! Стоп! Украинскому Закарпатью быть! Слава Украине", – подытожил Тищенко.

Тищенко выразил возмущение из-за "незаконного голосования" на Закарпатье 28 октября: что случилось

Отметим, 28 октября депутаты Закарпатского облсовета во время сессии проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Закарпатского областного совета Алексея Петрова. Соответствующее решение поддержали 35 депутатов.

28 октября депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Алексея Петрова

Перед началом заседания у здания облсовета на Народной площади прошел митинг, в котором приняли участие медики и библиотекари. Они выступали против реорганизации и объединения коммунальных больниц и библиотек. В руках люди держали плакаты с надписями: "Нет ликвидации медицинских учреждений", "Нет увольнению медицинских работников", "Нет уничтожению психиатрической службы", "Нет реорганизации…", "Защитим Закарпатскую областную библиотеку для детей и юношества" и т.д. За 10 минут до запланированного начала заседания на сайте облсовета опубликовали распоряжение Петрова о переносе сессии на 25 ноября.

У здания облсовета на Народной площади прошел митинг
В нем приняли участие медики и библиотекари
Они выступали против реорганизации и объединения коммунальных больниц и библиотек

Однако депутаты самостоятельно собрались на сессию, приступили к регистрации, избрали председательствующим Владимира Чубирко от партии "Родное Закарпатье" и открыли заседание. В зале зарегистрировались 36 депутатов.

Сам Петров назвал такое решение незаконным и обратился в правоохранительные органы. В то же время, Чубирко считает события в сессионном зале законными.

"На сайте есть сообщения о созыве сессии, в зале присутствовало более половины депутатов. Мы приняли важные решения для области, о кислородных концентраторах, изменениях в бюджет, которые касаются наводнения. И мы приняли решение снять председателя Закарпатского областного совета за все эти манипуляции, что проходят сегодня в облсовете", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Тищенко удивил заявлением о ценах на продукты в Украине. За ними он ходит на самый дорогой в Киеве Бессарабский рынок, к тому же гречку покупает по 12 гривен за килограмм, а говядину находит по 50-70 грн.

  • На Бессарабском рынке отреагировали на слова Тищенко о дешевых продуктах. Продавцы удивились, что он назвал данные цены, ведь такого нет ни на одном рынке.

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