Тищенко выразил возмущение из-за "незаконного голосования" на Закарпатье 28 октября: что случилось

Народный депутат Николай Тищенко, как руководитель Закарпатской областной организации ПП "Слуга народа", выразил возмущение событиями, происходившими в местном областном совете 28 октября. В частности, он заявил о незаконном захвате ОГА и голосовании, а также признаках сепаратизма.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Политик призвал органы центральной власти обратить внимание на эти события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Ситуация, которая произошла 28 октября на Закарпатье, в городе Ужгород, противоречит всем принципам развития демократического государства. Я, как народный депутат Украины, расцениваю эти действия как признаки сепаратизма и попытку захвата ОГА. Я лично был в центре тех событий. Люди в военной форме, без признаков украинской армии стояли перед ОГА, пока к ним присоединились офицеры, одетые в форму спецназа, как я думаю, другого государства", – сообщил Тищенко.

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По его словам, неизвестные якобы разговаривали на русском языке, подстрекали людей, после чего был дан приказ о захвате ОГА. А охрана ОГА бездействовала, всех пропустила, отметил нардеп.

С собой неизвестные якобы принесли коробку черного цвета, заявил Тищенко, и были вооружены. Под их давлением якобы и происходило голосование.

"И только благодаря слаженным действиям полиции, в которую я обратился лично, нам удалось прекратить незаконные действия в стенах ОГА", – отметил он.

Политик сравнил такие действия с теми, которые наблюдали украинцы в Славянске и Краматорске. В участии в "незаконном голосовании" он обвинил депутатов от "ЕС", ОПЗЖ и других.

"Я хочу вам подчеркнуть: балаган не пройдет! Сепаратизму – никогда! Стоп! Украинскому Закарпатью быть! Слава Украине", – подытожил Тищенко.

Отметим, 28 октября депутаты Закарпатского облсовета во время сессии проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Закарпатского областного совета Алексея Петрова. Соответствующее решение поддержали 35 депутатов.

Перед началом заседания у здания облсовета на Народной площади прошел митинг, в котором приняли участие медики и библиотекари. Они выступали против реорганизации и объединения коммунальных больниц и библиотек. В руках люди держали плакаты с надписями: "Нет ликвидации медицинских учреждений", "Нет увольнению медицинских работников", "Нет уничтожению психиатрической службы", "Нет реорганизации…", "Защитим Закарпатскую областную библиотеку для детей и юношества" и т.д. За 10 минут до запланированного начала заседания на сайте облсовета опубликовали распоряжение Петрова о переносе сессии на 25 ноября.

Однако депутаты самостоятельно собрались на сессию, приступили к регистрации, избрали председательствующим Владимира Чубирко от партии "Родное Закарпатье" и открыли заседание. В зале зарегистрировались 36 депутатов.

Сам Петров назвал такое решение незаконным и обратился в правоохранительные органы. В то же время, Чубирко считает события в сессионном зале законными.

"На сайте есть сообщения о созыве сессии, в зале присутствовало более половины депутатов. Мы приняли важные решения для области, о кислородных концентраторах, изменениях в бюджет, которые касаются наводнения. И мы приняли решение снять председателя Закарпатского областного совета за все эти манипуляции, что проходят сегодня в облсовете", – сказал он.

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