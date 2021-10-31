Добкин не признал поражения на выборах в Харькове и заявил, что отстает от Терехова лишь на 6%

Бывший мэр Харькова и в настоящем кандидат на эту же должность Михаил Добкин заявил, что первые результаты экзитполов, согласно которым с большим отрывом лидирует его главный конкурент Игорь Терехов, не соответствуют действительности. Политик убежден, что его разница с главным конкурентом не превышает 6%.

Об этом Добкин написал у себя в Facebook. Он обратил внимание, что информация подавляющего числа СМИ не соответствует действительности, поскольку формируется на ангажированных данных.

"За основу своих новостей эти СМИ брали информацию экзитполов, заранее заказанных штабом оппонента. Их итоговая информация мало чем отличается от ранее публиковавшихся социсследований СОЦИСов, КМИСов и других контор", – указал политик.

Видео дня

Кандидат на пост харьковского городского головы подчеркнул, что реальная ситуация демонстрирует совершенно иные цифры. На самом деле, по словам Добкина, за него проголосовали 35% избирателей, а Терехов получил не больше 41% при явке в 28% от всего взрослого населения города.

"И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата. Скоро опубликую первые результаты параллельного подсчета. Боремся дальше. Уступать никто не намерен!", – заключил кандидат, обнадежив свой электорат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, социология, проведенная накануне выборов в Харькове, показала преимущество Терехова перед Добкиным в довольно высоком процентном соотношении.