В Украину с официальным визитом прибыл глава Пентагона: появились подробности

Во вторник, 19 октября, в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Глава Пентагона встретится с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Также Ллойд проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии", – написал Остин в Twitter.

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В военном ведомстве отмечали, что министры обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества между странами. Также будут подняты вопросы по реализации вступления Украины в НАТО и тема безопасности в акватории Черного моря.

Остин и Зеленский обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и сотрудничества в сфере региональной безопасности.

Ранее в министерстве обороны США раскрыли подробности визита Остина в Киев. Министр напомнил, что Россия является страной-агрессором и двери НАТО для Украины, как и для Грузии, открыты.

Напомним, что 22 января 2021 года генерал Ллойд Остин, выступивший за поставки летального оружия для Украины, стал министром обороны США.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 31 августа встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.