В Украине предложили принять закон, который позволит проводить заседания Рады онлайн
Депутаты Верховной Рады могут рассмотреть проект закона по онлайн-заседаниям парламента. Такие предлагают проводить, например, в из-за коронавируса.
Идею выдвинул вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук. Причину он объяснил на согласительном совете в понедельник, 20 сентября.
По его словам, необходимость онлайн-заседаний в парламенте начали обсуждать после того, как во второй раз коронавирусом заболел спикер Дмитрий Разумков. Сейчас он находится на самоизоляции и участвует в сессиях дистанционно.
"Такая ситуация в очередной раз, по-моему, предусматривает необходимость принятия законодательства о возможности перевода деятельности Верховной Рады в определенных случаях на онлайн", – объяснил Стефанчук.
Он уточнил, что по действующему законодательству в таком формате заседания разрешено проводить только комитетам Рады. И было бы хорошо, отметил вице-спикер, чтобы такой опыт перешел и к парламентским сессиям.
"Чтобы наши вот эти общения перестали напоминать какие-то скайп-вечеринки, и были более приближенными к работе рабочих органов ВРУ", – заявил Стефанчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее глава ВРУ Дмитрий Разумков подтвердил "разговоры" относительно его возможной отставки, а также высказался о давлении. В ответ лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "намекнул", что в монобольшинства есть голоса, чтобы делегировать своих кандидатов на пост главы Рады.
Впоследствии Разумков заявил, что собирается обращаться из-за этого в правоохранительные органы. По его словам, информация пока остается на уровне слухов в провластных кабинетах, хотя пренебрегать ею нельзя.