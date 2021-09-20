В Украине предложили принять закон, который позволит проводить заседания Рады онлайн

Депутаты Верховной Рады могут рассмотреть проект закона по онлайн-заседаниям парламента. Такие предлагают проводить, например, в из-за коронавируса.

Идею выдвинул вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук. Причину он объяснил на согласительном совете в понедельник, 20 сентября.

По его словам, необходимость онлайн-заседаний в парламенте начали обсуждать после того, как во второй раз коронавирусом заболел спикер Дмитрий Разумков. Сейчас он находится на самоизоляции и участвует в сессиях дистанционно.

"Такая ситуация в очередной раз, по-моему, предусматривает необходимость принятия законодательства о возможности перевода деятельности Верховной Рады в определенных случаях на онлайн", – объяснил Стефанчук.

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Он уточнил, что по действующему законодательству в таком формате заседания разрешено проводить только комитетам Рады. И было бы хорошо, отметил вице-спикер, чтобы такой опыт перешел и к парламентским сессиям.

"Чтобы наши вот эти общения перестали напоминать какие-то скайп-вечеринки, и были более приближенными к работе рабочих органов ВРУ", – заявил Стефанчук.

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