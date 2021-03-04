Зеленский вел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Глава страны подписал соответствующий указ № 85/2021, сообщается на сайте ОП.

Согласно этому решению Совета национальной безопасности и обороны, Кабинет министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) дугой страны, занимать определенные государственные и политические должности или выполнять функции государства или местного самоуправления.

Далее правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, предусматривающих запрет украинцам с двойным гражданством (а также тем, кто подал документы для получения иностранного гражданства):

претендовать на выполнение функций государства, местного самоуправления;

претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах госсобственности;

иметь допуск к государственной тайне;

быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;

быть членом политической партии.

Также планируется разработать порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан, претендующих на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления деклараций о получении другого гражданства, а за недостоверное декларирование этого – ответственность.

Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

СНБО также решил, что правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме страны-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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